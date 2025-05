AL VIA IL PRIMO MASTER IN ANTICORRUZIONE E CYBER SECURITY ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DI UNISA

Lunedi’ 5 Maggio, a Salerno, nei saloni della Camera di Commercio di Via Roma, a partire dalle 10:00, si terrà la cerimonia inaugurale del Master di II Livello in Anticorruzione, Data Protection e Cybersecurity.

Il Master, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisa, si pone come obiettivo la formazione di dirigenti aziendali, esponenti delle Forze dell’Ordine e della Pubblica Amministrazione, per affrontare le delicate tematiche dell’Anticorruzione, ma anche della tutela dei dati sensibili e della sicurezza cibernetica.

Attraverso un prestigioso percorso formativo, realizzato grazie alla collaborazione di importanti personalità scientifiche del settore, il Master rappresenta una occasione unica per migliorare ed accrescere le qualifiche professionali, oggi piu’ che mai, sempre piu’ ricercate nel mondo del lavoro, sia privato che pubblico.

