SANITA’ IN CAMPANIA. DE LUCA ANNUNCIA SVOLTA PER LISTE D’ATTESA E REGISTRO TUMORI

In arrivo novità significative per la sanità campana. A prometterle è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nel consueto appuntamento del venerdì sui social ha annunciato una conferenza pubblica per martedì prossimo. In quell’occasione sarà presentato il bilancio di un anno e mezzo di attività dedicata al problema delle liste d’attesa.

“Abbiamo fatto un lavoro enorme – ha spiegato De Luca – nonostante la carenza di personale: ci mancano all’appello 15mila dipendenti. Abbiamo speso fino all’ultimo euro disponibile per ridurre i tempi d’attesa. Adesso è il momento di un’operazione verità”.

Il governatore ha anche rivolto un appello al Governo nazionale e al Ministero della Salute: “È necessario sbloccare almeno lo 0,4% del fondo sanitario da destinare alle liste d’attesa. Servono risorse subito”.

Spazio anche alla questione del registro tumori, con un nuovo intervento volto a chiarire la situazione reale in Campania: “Anche qui ci sarà un’operazione verità. È bene che si sappia: i dati oncologici in Italia sono fermi, nella migliore delle ipotesi, al 2022. Sul piano nazionale non esiste un quadro aggiornato”.

Infine, De Luca ha invitato i cittadini a segnalare eventuali criticità nel sistema, ribadendo la sua fiducia nel lavoro svolto: “Vedrete che sarete orgogliosi di ciò che è stato fatto”.