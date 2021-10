ALBANO (SCATOLIFICIO SALERNITANO): “GRAZIE A DE LUCA PER DELIBERA SU FANGHI LAVORAZIONE POMODORI”

“Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha mantenuto l’impegno, assunto pubblicamente lo scorso 1 Settembre 2020, nel corso del Convegno L’Oro Rosso, per equiparare la Campania al resto d’Italia in relazione al trattamento del materiale di scarto, derivante dalla pulizia e lavorazione del pomodoro all’interno delle aziende di trasformazione. Un risultato importante e storico ottenuto grazie al lavoro del Generale De Pascale che si era fatto portavoce delle richieste avanzate da numerose aziende del settore tra cui spiccano i nomi di Francesco Saviano della Conditalia Spa (Vice Presidente Anicav con delega all’ambiente) , di Elvira Franzese della Franzese Srl, di Alfonso Sellitto della Alfonso Sellitto Spa nonchè di Pasquale Albano ed Enza Cavaliere dello Scatolificio Salernitano Spa, promotori dell’iniziativa dello scorso 1 Settembre .”

“Oggi, solo grazie alla grande sensibilità del Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed al grande lavoro di sensibilizzazione portato avanti dagli imprenditori di tutta la Provincia di Salerno, è stato possibile raggiungere uno storico traguardo che consente a numerose aziende di lavorare, alla pari, con i colleghi del Nord Italia dove, da anni, c’è stata una valutazione diversa da parte delle istituzioni del materiale di scarto della lavorazione del pomodoro.

La Delibera della Giunta Regionale con la quale viene modificato il Codice Cer del terriccio del pomodoro, finalmente considerato “prodotto non pericoloso assoluto”, mette fine ad una lunga battaglia che ci ha visto, da sempre, in prima linea, per chiedere alle Istituzioni, una maggiore attenzione nei confronti di un mondo che rappresenta l’ossatura di buona parte della economia locale. Ci piace sottolineare che, in occasione del Convegno dello scorso 1 Settembre 2020, fu proprio il Presidente della Regione De Luca ad assumere con noi un impegno preciso, rispettato e mantenuto.”