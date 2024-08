ALBERICO GAMBINO (FDI): “UN NUOVO SUCCESSO PER IL GOVERNO MELONI, +800MILA POSTI DI LAVORO”

L’on Gambino eurodeputato e vice coordinatore della Campania di Fratelli d’Italia con estrema soddisfazione ricorda che l’ occupazione in Italia raggiunge un aumento record pari a +56 mila occupati.

L’Istat evidenzia come tale crescita sia trainata dalle donne e dagli autonomi.

Già il 2023 vedeva +437 mila occupati permanenti e in questo caso resta forte la spinta dell’occupazione stabile.

Questi dati confermano che il cambio di impostazione sul fronte lavoro voluto dal Governo Meloni ha dato e continua a dare ottimi risultati.

Grazie al decreto COESIONE già da settembre si verificherà un’ ulteriore spinta occupazionale soprattutto per i giovani e le donne nelle regioni del Sud Italia.

Saranno introdotti tre incentivi bonus per le assunzioni stabili, avvantaggiando le categorie solitamente con maggiori difficoltà.

L’on Gambino conclude:” le efficaci politiche del Governo stanno producendo risultati mai sperati soprattutto nel Sud Italia.

Share on: WhatsApp