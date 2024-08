MERCATO SAN SEVERINO. FINO AL 30 SETTEMBRE E’ POSSIBILE PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA RACCOLTA VETRO

1. Contribuisci alla sostenibilità ambientale: ogni chilogrammo di vetro riciclato aiuta a ridurre l’impatto ambientale e a promuovere un futuro più verde per Mercato San Severino.

2. Ottieni visibilità positiva: dimostrare il tuo impegno per l’ambiente ti offre l’opportunità di ottenere visibilità positiva. Clienti e partner commerciali apprezzeranno il tuo contributo alla causa ambientale, migliorando l’immagine del tuo business.

3. Vinci fantastici premi: le prime due attività commerciali che accumuleranno il maggior numero di bollini vinceranno box di gadget e prodotti gastronomici.

4. Semplice e accessibile: partecipare è semplice: basta portare il vetro al Centro Comunale di raccolta in via San Lorenzo dove riceverai una card di raccolta punti nominativa. Per ogni 5 kg di vetro consegnato, riceverai un bollino da apporre sulla card. Più vetro ricicli, più possibilità hai di vincere!