ALLA FESTA DEL PD DI PROCIDA IL 31 AGOSTO IL PRIMO CONFRONTO TRA ELLY SCHLEIN E VINCENZO DE LUCA

C’è un’isola nel destino delle prossime elezioni Regionali. E, per il momento, non si tratta dell’Isola che non c’è ma di quella di Procida dove sabato 31 Agosto, in occasione della Festa dell’Unità, organizzata dal Pd locale, ci saranno, sullo stesso palco, anche se non in contemporanea, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein.

Si parlerà di Regionali in Campania e di terzo mandato ? La Schlein darà il suo ok alla candidatura di Vincenzo De Luca per le Regionali del 2025 ? Ancora qualche giorno prima che il nodo venga sciolto. Oppure rinviato a dopo le Regionali di Umbria, Liguria ed Emilia Romagna.