ANTONIO IANNONE (FDI): “ALLUVIONI IN CAMPANIA, DOPO 9 ANNI DI DE LUCA IL NULLA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO”

“Ogni anno a fine estate si verificano tragedie in Campania senza che la Regione abbia realizzato nulla di significativo per mettere in sicurezza il territorio. Il dissesto idrogeologico è un altro classico esempio del fallimento di De Luca e del PD. Siamo solidali con le popolazioni colpite, quest’anno è toccato alle province di Avellino, Benevento e Caserta. Siamo passati dagli incendi di qualche giorno fa alle frane con dispersi di queste ore. De Luca governa la Campania da circa un decennio ed il film è sempre lo stesso: con il sole e con la pioggia la tragedia è garantita. La Regione riconosca immediatamente almeno lo stato di calamità naturale”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

