ALT, FERMI TUTTI: TERZO MANDATO ANCHE PER I SINDACI DEI COMUNI SOPRA I 15.000 ABITANTI

Nella riforma del TUEL che le forze di maggioranza stanno preparando (dalla modifica della Legge Elettorali per i Comuni all’introduzione dell’istituto della sospensione per i consiglieri chiamati a svolgere il ruolo di assessore), spunta, su pressione dell’ANCI, anche l’eliminazione del vincolo del terzo mandato per tutti i sindaci, senza alcun limite legato alla popolazione. La prima versione della modifica del TUEL prevedeva l’eliminazione del vincolo del terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti ma, adesso, si va verso una abrogazione totale del terzo mandato, con le logiche ricadute sulla imminente campagna elettorale per le prossime comunali.

Solo in Provincia di Salerno, infatti, sono ben tre i sindaci che potrebbero ricandidarsi anche per le Comunali del 2024: Gianfranco Valiante a Baronissi, Giovanni Cuofano a Nocera Superiore, Giuseppe Canfora a Sarno. Senza contare gli altri che andranno a scadenza nel 2025 e per finire, nel 2026, con Vincenzo Servalli a Cava de’ Tirreni, Enzo Napoli a Salerno. Insomma, una vera e propria rivoluzione nel mondo politico che attende, adesso, solo che il Parlamento approvi in via definitiva il provvedimento.