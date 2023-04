AMATO E BASELICE (FDI): “FRANA BADIA, LA PROVINCIA DISTINGUE TRA COMUNI DI SERIE A E DI SERIE B”

“La frana che blocca l’accesso alla Badia di Cava de’ Tirreni sta dimostrando che in Provincia di Salerno esistono territori di serie A e territori di serie B. A distanza di oltre un mese dal distacco di un enorme massa di terra, siamo ancora in attesa di un intervento concreto da parte dell’Amministrazione Provinciale che non è riuscita a dare una risposta immediata ai cittadini della zona, costretti a lunghi percorsi per poter accedere alle proprie residenze. Cosa sarebbe accaduto se tutto cio fosse avvenuto nel territorio del Comune di Agropoli o di Capaccio ? Perchè il Presidente della Provincia di Salerno non ha effettuato, come previsto dalla legge, considerata l’urgenza, i lavori in danno dei proprietari del terreno dal quale è partito lo smottamento? Evidentemente i cittadini di Cava de’ Tirreni non hanno la stessa dignità degli altri. Mi chiedo, anche, cosa stia facendo il Sindaco di Cava de’ Tirreni Servalli che, pure ha seduto in Consiglio Provinciale. Lo dichiarano il Capogruppo di FDI Carmine Amato ed il Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia Giancarlo Baselice che, già nelle scorse settimane, aveva sollecitato un intervento da parte dell’amministrazione provinciale per trovare una soluzione alla frana della zona della Badia di Cava de’ Tirreni.

