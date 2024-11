ANCI CAMPANIA. A NAPOLI LA RIUNIONE PER IL SOSTEGNO A MANFREDI E PER IL NUOVO ESECUTIVO REGIONALE

E’ convocata a Napoli la riunione dell’Anci Campania, guidata dal Presidente Carlo Marino, chiamata ad esprimersi sul sostegno o meno a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, candidato da una parte del Partito Democratico, alla guida dell’Anci Nazionale, dopo le dimissioni di Antonio Decaro, già Sindaco di Bari, oggi europarlamentare del Partito Democratico. Durante l’incontro, al quale prenderanno parte tutti gli eletti nel corso delle elezioni dei mesi scorsi, si discuterà anche della composizione del nuovo Esecutivo Regionale, composto da 8 componenti, oltre che dell’assegnazioni di ruoli importanti e delicati, come quello di tesoriere dell’Ente. E’ probabile che, nel corso dell’incontro, si possa discutere anche della nuova Legge Elettorale della Regione Campania che, di fatto, esclude dalla competizione tutti i Sindaci, salvo che gli stessi non si dimettano dall’incarico per essere candidati.

