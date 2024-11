IMMA VIETRI (FDI): “DAL GOVERNO MELONI FONDI AGLI ENTI LOCALI PER MANCATO GETTITO IPT E RCA AUTO”

“Il Governo Meloni ha previsto 20 milioni di euro per le Province, le Città Metropolitane delle regioni a statuto ordinario, le Regioni Sicilia e Sardegna, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto). Per l’Amministrazione Provinciale di Salerno sono stati stanziati 253.059,78 euro”. Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando l’esito della seduta straordinaria della Conferenza Stato Città tenutasi ieri al Viminale e presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega agli enti locali Wanda Ferro. “Il provvedimento in esame, che ieri è stato condiviso con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e l’UPI (Unione Province Italiane), conferma la grande attenzione riservata dal Governo Meloni agli Enti Locali, al di là del loro colore politico di appartenenza. Si tratta – conclude Vietri – di un ulteriore sostegno concreto a quelle Istituzioni vicine ai cittadini, come da sempre sono le Province, che il Pd, con la Riforma Delrio, ha voluto depotenziare, ma che grazie al Governo Meloni non sono state abbandonate” conclude Vietri.

