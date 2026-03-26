ANCI CAMPANIA. ANTONIO IANNONE (FDI): “BUON LAVORO A MORRA ED AGOSTINELLI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Esprimo soddisfazione per il nuovo corso dell’Anci in regione Campania. Auguro buon lavoro al. Presidente Morra e al Vice Vicario Carmine Agostinelli espressione di Fratelli d’Italia. Sono certo che anche in regione Campania l’Anci possa tornare ad essere l’associazione dei Sindaci in discontinuità con quanto avvenuto con la vergognosa gestione Marino quando era stata tramutata in un comitato elettorale di parte. Ora al centro i problemi degli Amministratori di prossimità prima interfaccia dei Cittadini. Le Istituzioni sono di tutti.” Lo dichiara il Senatore, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

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