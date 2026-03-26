PIERO DE LUCA (PD): “CONGRATULAZIONE E BUON LAVORO A FRANCESCO MORRA NUOVO PRESIDENTE ANCI CAMPANIA”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, neoeletto presidente dell’Anci Campania. È un incarico importante, perché i sindaci svolgono un ruolo fondamentale per i territori. Il PD è da sempre in prima linea nelle battaglie per rafforzare la capacità di erogare servizi e le opportunità di investimenti degli enti locali. Siamo convinti che Francesco, insieme a tutta la sua squadra, riuscirà a sostenere e ad accompagnare il lavoro delle amministrazioni locali nell’interesse dei nostri cittadini, sia a livello locale che nazionale”. Lo dichiara l’on. Piero De Luca, segretario del Pd Campania.

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