ANCI CAMPANIA. DA DEFINIRE LE DELEGHE DEI SINDACI ED IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DI SALERNO

In vista dell’Assemblea Nazionale del prossimo fine Novembre dove, salvo clamorosi colpi di scena, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarà eletto nuovo Presidente dell’Anci, in Campania il Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dopo il congresso campano, deve ancora definire la distribuzione delle deleghe ai singoli sindaci, eletti nei diversi organismi di rappresentanza regionale. C’è, poi, a livello provinciale, da individuare il nuovo Presidente dell’Anci, considerato che dallo scorso maggio, dopo le elezioni Comunali di Baronissi, Gianfranco Valiante non riveste piu’ il ruolo di amministratore locale: diverse le ipotesi in campo tra cui quella del Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ma anche il nome del Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. Nei prossimi giorni Carlo Marino, Sindaco di Caserta e Presidente Regionale dell’Anci, dovrebbe sciogliere le riserve e procedere alla ufficializzazione delle deleghe ed anche del nuovo Coordinatore Provinciale dell’Anci di Salerno.

