ARMANDO CESARO VERSO LA CANDIDATURA ALLE REGIONALI 2025 CON LA LISTA DI ITALIA VIVA

C’è, di sicuro, il nome di Armando Cesaro, già Consigliere Regionale della Campania con Forza Italia, nell’elenco dei candidati al consiglio per Italia Viva in Provincia di Napoli. Cesaro, che da tempo ha scelto di lasciare il partito degli azzurri per sostenere le politiche di Matteo Renzi e di Italia Viva, sta lavorando, da tempo, per una candidatura alle prossime elezioni Regionali della Campania, in programma tra poco piu’ di un anno.

Reduce da una lunga vicenda giudiziaria, che lo ha visto uscire completamente estraneo ai fatti che gli venivano contestati, Cesaro si prepara al ritorno alla politica attiva con un importante appuntamento elettorale: quello delle Elezioni Regionali del prossimo anno.