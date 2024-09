MARTINO D’ONOFRIO: “DALLA FESTA UNITA’ DI BELLIZZI IMPORTANTI RIFLESSIONI SUI FONDI PNRR”

Il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, Consigliere Provinciale del Partito Democratico. è stato tra i protagonisti della Festa dell’Unità di Bellizzi che, nel pomeriggio di ieri, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali e dirigenti del Pd della Provincia di Salerno.

“Su invito del Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe” scrive D’Onofrio, ” ho partecipato ad una bella discussione su temi cruciali per il sud e il suo rilancio. Si è parlato di autonomia differenziata e sui danni che tale legge può provocare nel mezzogiorno del paese. Altro tema che ha tenuto banco è stata la centralità dei comuni sulle risorse del pnrr che dopo il governo Draghi ancora non si è capito quale sarà il destino di tali risorse. Abbiamo dimostrato che gli unici a saper gestire tali risorse sono stati tutti i Sindaci d’Italia, così come illustrato nell’ultima relazione del presidente nazionale ANCI Antonio De Caro. Molto interessate l’intervento dell’on. Piero De Luca dove ha sottolineato come la ricchezza dell’Italia passa dalla Grande famiglia degli amministratori locali che sono il vero front Office dei cittadini. Ci aspettano tante sfide e queste serate di confronto rappresentano tappe importanti per una crescita politica e culturale.”