BARONISSI. ESTER SAPERE: “SERVIZIO DI TRASPORTO NOTTURNO, MAGGIORE LIBERTA’ PER I NOSTRI GIOVANI”

“L’attivazione, a partire dal prossimo 4 Ottobre, del servizio notturno di trasporto pubblico da e per la Valle dell’Irno verso Salerno è un segnale importante per tutti i giovani, anche gli studenti universitari fuori sede, che vivono la realtà del nostro territorio. Potersi muovere, in libertà, poter partecipare ai momenti di socializzazione, è un ulteriore elemento di crescita e di sviluppo che testimonia quanto sia importante il lavoro sinergico di Comuni, Provincia e Regione”. Lo dichiara la consigliera comunale di Baronissi del Gruppo Petta Sindaco Ester Sapere.

“Non basta”, continua Ester Sapere, “fare sterili annunci per il mondo dei giovani, c’è bisogno di gesti amministraivi concreti che il nostro Comune, guidato dal Sindaco Anna Petta, ha messo in atto proprio per rispondere ad una esigenza diffusa tra tutti i nostri giovani. E, ne sono certa, sarà solo il primo di una lunga serie”