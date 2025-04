ANCI CAMPANIA. DOPO CASO CASERTA SI VA VERSO NUOVE ELEZIONI PER IL PRESIDENTE

E’ tutto nelle mani del Presidente Nazionale di Anci Gaetano Manfredi: dopo lo scioglimento del Comune di Caserta e la decadenza del Sindaco Marino, si passa anche alle elezioni per il nuovo Presidente dell’Anci Campania. Ad annunciarlo è lo stesso Marino in una lettera inviata a tutti i sindaci della Campania.

“La situazione non riguarda solo Caserta.” Scrive Carlo Marino ” Anci Campania, di cui ho avuto l’onore di essere presidente in questi sei anni, si trova oggi a dover affrontare la perdita del suo vertice. Tuttavia, voglio rassicurarvi: l’Associazione è solida e pronta a reagire. Come previsto dall’art. 7 dello Statuto, il Direttivo regionale, in coordinamento con Anci nazionale e il presidente Gaetano Manfredi, gestirà la fase transitoria. Sarà convocato un incontro per definire la data dell’Assemblea dei Sindaci, che porterà alla nomina del nuovo presidente, garantendo continuità e rispetto delle procedure.

Desidero ringraziare pubblicamente il Segretario generale Aniello D’Auria, lo staff di Anci Campania e tutti i sindaci che in questi anni hanno condiviso con me battaglie, progetti e visioni. La vostra generosità, competenza e passione sono state il motore di un percorso che ha reso la nostra Associazione un punto di riferimento insostituibile. Sono certo che, anche con un ruolo diverso, continuerò a sostenere le nostre cause con lo stesso impegno.

Consentitemi infine di rigraziare il Presidente nazionale Gaetano Manfredi che in la sua saggezza, il suo acume e la sua generosità ci è stato accanto in questo viaggio straordinario.”