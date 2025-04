ANTONIO IANNONE (FDI): “SCIOGLIMENTO CASERTA, VERGOGNA PD: ALL’ANCI UN SINDACO IN ODORE DI SCIOGLIMENTO”

“Fratelli d’Italia non partecipò all’Assemblea truffa dell’Anci Campania ed è una vergogna che il PD abbia imposto un Sindaco in odore di scioglimento. Una grave responsabilità politica che debbono assumersi perché non solo hanno infangato il Comune di Caserta ma anche l’associazione dei comuni campani. Siamo fieri della scelta fatta di non partecipare a quella assemblea, per noi le Istituzioni vengono prima della parte politica perche’ appartengono a tutti i cittadini onesti. Sono curioso di sentire qualche parola dalla Schlein su questo ma sono certo che calerà il solito silenzio come è stato per Alfieri e tanti altri.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italua, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

