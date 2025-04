IL COMUNE DI CASERTA SCIOLTO PER INFILTRAZIONI CAMORRISTICHE: FINISCE L’ERA MARINO

Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Comune di Caserta per infiltrazioni camorristiche. La decisione, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è arrivata oggi pomeriggio, venerdì 18 aprile 2025, al termine della riunione che era stata convocata ieri. Nella stessa seduta, il Cdm ha deliberato lo scioglimento per mafia anche dei comuni di Aprilia (Lazio), Badolato e Casabona (Calabria). A Caserta dallo scorso agosto era arrivata la commissione di accesso nominata dal Viminale. La relazione degli ispettori non è stata ancora resa nota. Lo sarà nelle prossime ore. Ma, a quanto si apprende, il Comune di Caserta sarebbe stato sciolto per condizionamenti della criminalità organizzata.

