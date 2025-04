SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “RUSH FINALE PER LABORATORI ISTITUTO REA”

Miglioriamo ancora l’ offerta formativa della pubblica istruzione nel nostro paese, costruendo una sala bar, un laboratorio di produzione, spogliatoi, w. c., terrazzo all’ aperto per l’ accoglienza ed i ricevimenti.

La sala bar ed il laboratorio di produzione si troveranno cosi a pochi metri dalle aule didattiche e dunque anche le lezioni pratiche si potranno tenere in loco, ovvero presso la nostra sede di Via I° Mezzana.

Sono in corso anche gli scavi per dotare I nuovi laboratori di fornitura gas, luce, acqua per alimentare le cucine che serviranno ai nostri studenti.