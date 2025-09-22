ANDREA VOLPE (PSI): “AD OTTATI CON IL SINDACO GUADAGNO PER EVENTO SU FICO BIANCO”

“Il fico bianco è la celebrazione degli Alburni e del Cilento.
Partecipare alla terza edizione di “Ficus in Tabula” a Ottati è stata un’occasione di incredibile valore per parlare di turismo, agricoltura e patrimonio materiale e immateriale dei nostri Borghi.”
Lo scrive il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe. 

Grazie al sindaco Elio Guadagno per l’accoglienza e alla comunità di Ottati, che con la propria passione ha reso possibile questa meravigliosa iniziativa che rientra nel progetto, sostenuto dalla Regione Campania, con i comuni ci Castelcivita e Castel San Lorenzo.

