“Confermando la assoluta correttezza sia sul piano formale che sostanziale del comportamento tenuto da Eav al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione, riteniamo opportuno revocare gli incarichi professionali conferiti all’avvocato Ciro Buonajuto richiamati dalla consiglierà Muscarà”. Lo sottolinea, in una nota, il presidente di Eav, Umberto De Gregorio.
“Nessun incarico verrà conferito a chi si candida alle prossime elezioni regionali, così come nessun incarico verrà dato a consiglieri regionali in carica, di qualunque colore politico, confermando la prassi di Eav di questi ultimi dieci anni”, sottolinea.
DOPO DENUNCE OPPOSIZIONE EAV REVOCA INCARICHI AD EX SINDACO BUONAJUTO
