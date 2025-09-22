ZANNINI LASCIA DE LUCA ED ADERISCE A FORZA ITALIA: “SI DEVE ANDARE AVANTI”

Il Consigliere Regionale Giovanni Zannini, eletto nel 2020 con la lista De Luca Presidente, oggi, ha annunciato ufficialmente la sua adesione a Forza Italia. E, a quanto si apprende, nelle prossime ore altri pezzi della attuale maggioranza dovrebbe annunciare l’ingresso nella coalizione di centro destra.

Ecco il testo del Post con il quale Zannini ha annunciato la sua decisione.

Vi informo che ho appena comunicato al Presidente De Luca, il mio passaggio in FI.

De Luca per me e’ e sarà sempre un imprescindibile riferimento umano, personale e politico. E il Presidente De Luca ha espresso gli stessi sentimenti nei miei e nei nostri confronti. La guida Deluchiana ha prodotto risultati non più ripetibili per i comuni casertani. Sono stati anni formidabili. Ma adesso si deve andare avanti, puntando a nuovi traguardi ancora più ambiziosi per noi e per le nostre comunità.