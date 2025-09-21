ROBERTO FICO: “LA LEGA DEVE CHIEDERE SCUSA PER I CORI CONTRO CAMPANIA”

Un partito che governa l’Italia ed esprime il vicepremier. Questo è la Lega. La Lega Nord. Che torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori irripetibili. Quello che è successo a Pontida non è accettabile.
Il partito che esprime tanti esponenti istituzionali ha il dovere di chiedere scusa. Subito”. Così Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista.

