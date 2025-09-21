REGIONALI IN CAMPANIA. SOMMESE (AZIONE): “FICO APRA A LISTE AREA MODERATA”

«Bene aprire a un maggiore coinvolgimento sulle liste dell’area moderata. Sarebbe stato un grave errore arroccarsi su posizioni troppo limitative. Non bisogna dimenticare che in questi cinque anni ci sono state forze politiche e realtà civiche che hanno contribuito in maniera decisiva a rendere forte e stabile l’alleanza di centrosinistra, permettendo di vincere in quasi tutti i comuni. È anche per questo lavoro se oggi viviamo una fase di relativa serenità sul piano regionale. L’intelligenza politica è riconoscere questa esperienza positiva e proseguirla con coerenza in questa nuova stagione». Così in una nota il segretario di Azione in Campania Giuseppe Sommese.

