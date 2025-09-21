GIOVANNI GUZZO: “A CAMPAGNA ACCANTO AI GIOVANI IN VISTA DEL FORUM PROVINCIALE”

A Campagna, in preparazione al prossimo Forum Day del Vallo di Diano, si è tenuto il Pre-Forum Day, un’occasione per incontrarsi, riflettere e discutere sul tema della legalità.
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
La legalità rappresenta un pilastro fondamentale per garantire un futuro sicuro e promettente alle nuove generazioni. Promuovere la cultura della legalità non costituisce soltanto un dovere etico, ma un investimento a lungo termine per il benessere della comunità. I ragazzi che apprendono fin dalla tenera età il valore del rispetto delle regole cresceranno con una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, diventando cittadini attivi e responsabili. Questa cultura non si costruisce in breve tempo, ma richiede un impegno costante e condiviso da parte di scuola, famiglia e istituzioni.
È incoraggiante vedere quanto sia forte l’interesse che la legalità suscita tra i nostri giovani e la loro profonda convinzione nell’importanza di una cittadinanza attiva.