GIOVANNI GUZZO: “A CAMPAGNA ACCANTO AI GIOVANI IN VISTA DEL FORUM PROVINCIALE”

La legalità rappresenta un pilastro fondamentale per garantire un futuro sicuro e promettente alle nuove generazioni. Promuovere la cultura della legalità non costituisce soltanto un dovere etico, ma un investimento a lungo termine per il benessere della comunità. I ragazzi che apprendono fin dalla tenera età il valore del rispetto delle regole cresceranno con una maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, diventando cittadini attivi e responsabili. Questa cultura non si costruisce in breve tempo, ma richiede un impegno costante e condiviso da parte di scuola, famiglia e istituzioni.