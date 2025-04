ANDREA VOLPE (PSI) AD OTTATI IL PROSSIMO 8 APRILE PER LA LEGGE SULLE PRO LOCO

Sarà il Consigliere Regionale del Psi Andrea Volpe, il prossimo 8 Aprile, ad Ottati, insieme all’assessore regionale al Turismo Casucci, ad illustrare le novità della nuova Legge Regionale sulle Pro Loco. Ad organizzare l’evento l’amministrazione comunale di Ottati che ha rivolto un appello a tutti gli amministratori del territorio. “Vista l’importanza di lavorare da territorio nel settore turistico,” scrive il Sindaco di Ottati, ” alla luce dell’opportunità fornita dalle DMO (Destination Management Organization), se ne parlerà Martedì 8 Aprile p.v., alle ore 16:30, nel Teatro Comunale di Ottati, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Felice Casucci, del Consigliere Regionale Andrea Volpe, quale primo firmatario della proposta di Legge per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania, del Presidente del gruppo “Turismo” di Confindustria Salerno, Michelangelo Lurgi, e altri autorevoli relatori, come da locandina in uno alla presente.”

