ANDREA VOLPE (PSI): “COLLEGATO 2021, TANTE MISURE PER DIVERSI SETTORI”

“Una seduta molto importante che ci ha consentito di approvare il Collegato 2021 che libera altre risorse per diversi settori della nostra economia regionale”. Il Consigliere Regionale del Psi Andrea Volpe commenta gli oltre 60 articoli che compongono il Collegato 2021, soffermandosi sui settori del turismo e della cultura.

“Grazie al lavoro svolto in Commissione Bilancio”, sottolinea Volpe, “è stato possibile prorogare le misure di sostegno per i settori del Cinema e delle Attività Culturali per tutto il 2021 ed anche per il 2022. Un segnale importante che la Regione Campania ha voluto lanciare ai settori maggiormente colpiti dalla Pandemia”.

“Per quanto concerne il turismo”, continua l’esponente del PSI in Consiglio Regionale, “è stata rifinanziata la legge che sostiene il settore delle Fiere che, una volta usciti dalla crisi sanitaria, consentirà l’arrivo in Campania di migliaia di persone. E poi una norma che riguarda i B&B che, per essere considerati tali, potranno avere fino a 4 camere ed 8 posti letto”.