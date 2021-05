CONSIGLIO REGIONALE: OK AL COLLEGATO 2021, ECCO TUTTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

E’ stato approvato in Consiglio Regionale il Collegato alla Finanziaria 2021. Ecco i principali provvedimenti contenuti nella legge.

Tra i provvedimenti salienti:

AGRICOLTURA E PESCA – norma sul settore bufalino riguardante l’eradicazione delle patologie degli animali; – norma sui distretti del cibo; – norme di semplificazione sul tartufo; – Sostegno colture cannabis a scopi terapeutici e produttivi; – Castagna e Filiera vitivinicola – Osservatorio nutraceutica Dieta Mediterranea – Acquacoltura: parificazione trattamento sui canoni per l’acquacoltura delle imprese non cooperative alle disposizioni per queste ultime

PROTEZIONE CIVILE – Varo degli Ambiti territoriali Ottimali – Individuazione del capo fila territoriale per la predisposizione del piano di protezione civile – Integrazione del Fondo per la protezione civile

AMBIENTE – Bonifiche terreni; – Smaltimento e trattamento alghe marine e difesa litorale. Finanziamento studio per lo spiaggiamento delle alghe; – Conversione impianti – contributi per auto da Euro 0 a Euro 4; – Bonifiche in bacini lacustri in area Flegrea; – Messa in sicurezza di luoghi di culto (Grotta di San Michele); – Disposizioni di semplificazione del Servizio Idrico Integrato; – Rifinanziamento dei Contratti di Fiume; – Attivazione Blue Economy e del Distretto del Mare – Disposizione per impiantistica di energia per fonti rinnovabili e relativa semplificazione

ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Misure sul commercio di semplificazione; – Provvedimenti per le attività di commercio ambulante (introduzione dell’autorizzazione unica per chi possiede più posteggi e rinvio al 31.12.2023 della carta di esercizio e dei connessi controlli sulla attività contributiva; – Riordino attività fieristica con previsione di regolamentazione delle fiere nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie; – Previsione di internazionalizzazione e digitalizzazione del settore fieristico; – Bed & Breakfast: possibilità di svolgere professionalmente tale attività; – Norma sulla destagionalizzazione delle attività balneari dodici mesi su dodici, proroga al 31.12.2023; – Disciplina sulla programmazione turistica in deroga causa Covid; – Potenziamento delle attività dei distretti turistici in vista del T.U. del turismo; – Varo delle norme sull’osservatorio Wedding ed Eventi;

CULTURA, SPORT E SPETTACOLO – Semplificazione procedure di rendicontazione. Proroga al 31.12.2022; – Norma di indirizzo sulle imprese culturali per favorire nuove forme di imprenditorialità; – Incremento del Fondo per tutelare il patrimonio linguistico napoletano; – Progetto intitolato a Caruso per favorire la cultura lirica nei quartieri e nelle aree periferiche; – Sostegno editoria libraria: Istituito un fondo per le imprese culturali per l’acquisto di libri di editoria campana destinate a biblioteche regionali e acquistati da librerie di prossimità; – Istituzione di un fondo per la produzione musicale campana incardinata nella legge sullo spettacolo; – Ruolo dell’Agenzia Regionale Universitaria dello Sport, potenziamento delle competenze di gestione riguardo alla piccola impiantistica sportiva e alla gestione dei fondi per l’accesso dei minori allo sport, nonché alle attività museali di settore; – Fondi per la cultura e la ricerca: finanziamenti di progetti e master in diversi settori e di istituzioni culturali. Dalle Università (Federico II, Suor Orsola, Vanvitelli, Unisa) al Ceinge;

MOBLITA’ E TRASPORTO MARITTIMO – Norme di semplificazione per il trasporto pubblico locale; – Mobilità sostenibile alternativa; – Decentramento ai comuni in materia di autorizzazioni e concessioni, nonché di altre funzioni per il demanio marittimo riguardo ai porti regionali;

SANITA’ COESIONE E PARI OPPORTUNITA’ – Istituzione di un fondo per contrastare gli effetti della pandemia sui minori da 6 a 16 anni; – Osservatorio per il benessere di infanzia e adolescenza; – Istituzione di un Fondo per lo studio del ruolo del terzo settore per le politiche di integrazione sociale riguardo alla crisi pandemica; – Istituzione della Carta dei diritti dei disabili negli ospedali regionali; – Istituzione di un Fondo per i tatuaggi alle donne per l’areola mammaria a seguito di interventi oncologici; – Studio pilota per lo screening sul primo trimestre di gravidanza per il test di DNA fetale per individuare anomalie cromosomiche; – Semplificazione e agevolazione per le concessioni di demanio marittimo per le onlus e le società sportive;

ENTI LOCALI E SICUREZZA URBANA – Regolamentazione contributi a carico del bilancio regionale per i mutui per comuni inferiori a 5000 abitanti che hanno rinegoziato il debito; – Contributi ai comuni che hanno recuperato sulla decadenza degli stessi; – Giustizia di prossimità: contributi ai per spese generali ai comuni che mantengono in vita locali per i giudici di pace; – Istituzione di Fondo per la sicurezza urbana e per la sicurezza stradale; – Sospensione imposta sulla benzina per autotrazione; – Norma che esonera i comuni dalla sospensione dei finanziamenti regionali nei casi di trasferimenti connessi a contributi alloggiativi; – Stanziamento per interventi sugli enti locali per riqualificazioni e manutenzioni straordinarie per circa 3 milioni (Olevano sul Tusciano, Mondragone, Ispani, Sorrento, Grazzanise, Caianiello, Mugnano, Area Nolana, Calvizzano);

PARTECIPAZIONI E DIGITALIZZAZIONE – Centralizzazione dei processi di pianificazione e governo in capo a Soresa della innovazione e digitalizzazione per Asl e Aziende Ospedaliere – Digitalizzazione dell’Ufficio Relazione con il Pubblico – Accorpamento in capo a Sviluppo Campania della Società di stabilizzazione.