ANDREA VOLPE (PSI): “VINCENZO DE LUCA, CANDIDATO MIGLIORE. NO A SBARRAMENTO AL 4%”

Andrea Volpe, tra dibattito sulla Legge Elettorale e terzo mandato per De Luca, tra un anno o poco piu’, si tornerà a votare in Regione Campania. il PSI è pronto in tutte le Province con la propria lista ?

“Il PSI è pronto perché il lavoro è costante sui territori, non solo in prossimità delle scadenze elettorali. Come sempre, prima ancora dei candidati, lavoriamo a proposte da realizzare. In questi anni siamo riusciti a realizzarne alcune ma c’è tanto ancora da fare. Ci sono tanti amministratori pronti a scendere in campo e qualcuno ha già pubblicamente annunciato la propria disponibilità, ne siamo felici. Il nostro è un progetto aperto e plurale.”

Tra le ipotesi di modifica della Legge Elettorale si parla, anche, dell’inserimento di una soglia di sbarramento che renderebbe la vita piu’ difficile ai piccoli partiti ed alle liste civiche. Cosa ne pensa ?

“Per noi Vincenzo De Luca è il candidato migliore, l’unico in grado di portare avanti quella visione di Campania che tanti frutti ha già dato. Sulla legge non ci sono proposte concrete sulla questione dello sbarramento. La legge che c’è in questo momento funziona e tutte le modifiche devono trovare la massima condivisione, non credo che una eventuale proposta di portare la soglia di sbarramento al 4% troverà la nostra condivisione.”

La Giornata del Figlio, Lex Start, numerosi provvedimenti per sostenere il turismo dei piccoli centri. Per Andrea Volpe è, già, un bilancio positivo ?

“In realtà per carattere mi sembra sempre di fare poco. Dedico al mio lavoro e all’impegno che ho preso con i cittadini il massimo delle mie energie, senza vincoli e senza orari. La prossima tappa è decisamente far approvare la legge sulla cultura scritta dai ragazzi proprio con Lex Start e poi stiamo lavorando a una legge che ha a che fare con la ulteriore valorizzazione della Dieta mediterranea in relazione ai giovani e alle scuole.”