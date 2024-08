PROVINCIA DI SALERNO. ANIELLO GIOIELLA NUOVO CAPOGRUPPO DI FRATELLI D’ITALIA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Aniello Gioiella, dal prossimo Consiglio Provinciale di Salerno, sarà il nuovo capogruppo a Palazzo Sant’Agostino di Fdi. Per il Consigliere Comunale di Castel San Giorgio un nuovo impegno politico di grande prestigio. “Ringrazio il Vice Ministro Edmondo Cirielli ed i vertici provinciali del partito che hanno riposto in me la fiducia per il ruolo che, fino alle sue dimissioni, era dell’amico Carmine Amato. La nostra linea politica non cambia, anzi: una opposizione seria e concreta, collaborativa quando è possibile, ma rigida quando si tratterà di far passare il sistema De Luca anche a Palazzo Sant’Agostino.” Cosi’ il neo capogruppo Aniello Gioiella.

“In questi mesi in Provincia, nonostante i roboanti annunci del Presidente Alfieri, non abbiamo notato nessun miglioramento per la viabilità e per le scuole di competenza della Provincia. Si va avanti senza una precisa filosofia ma solo per accontentare questo o quel comune, quando il Sindaco, ovviamente di area Pd, alza la voce e minaccia dichiarazioni contrarie. Spero, davvero, che presto si possa tornare al voto di popolo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale”