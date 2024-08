LEGA, AL VIA LA STAGIONE DEI CONGRESSI: ENTRO OTTOBRE IL PROVINCIALE, POI IL REGIONALE

Per la Lega di Matteo Salvini si apre la stagione dei congressi: entro Ottobre di quest’anno, su tutti i territori della Campania, dunque, anche a Salerno, saranno celebrati i Congressi Provinciali del partito, per l’elezione dei nuovi dirigenti. Poi, chiusa la fase dei congressi provinciali, si passerà all’elezione del nuovo Coordinatore Regionale. In Campania, infatti, dopo le dimissioni di Valentino Grant, la guida del partito è stata affidata al Commissario Durigon, il quale si divide tra impegni romani e confronti campani. Un ruolo, quello di Durigon, scelto anche prima delle elezioni europee per evitare frizioni all’interno del partito, dove molti dirigenti erano anche candidati al Parlamento Europeo. Entro la fine dell’anno, in ogni caso, si concluderà anche la fase commissariale regionale per la Lega con la celebrazione del congresso regionale.

