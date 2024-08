ANTONIO IANNONE (FDI): “CON IL MINISTRO SANGIULIANO VINTA LA SFIDA DEI MUSEI APERTI A FERRAGOSTO”

“L’ennesima scommessa vinta dal ministro Sangiuliano che ha voluto fortemente l’apertura di musei, luoghi di cultura e siti archeologici nella giornata di Ferragosto; oltre 100 mila visitatori paganti che hanno trascorso il 15 agosto all’insegna della meditazione e della contemplazione dell’arte e del bello. Congratulazioni al ministro della Cultura per l’eccezionale risultato. L’Italia è una superpotenza culturale e Sangiuliano sta dando concretezza a questa responsabilità. In particolare in Campania i numeri parlano chiaro: 14.837 visitatori al Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei; 2.829 alla Reggia di Caserta; 1.584 alla Grotta Azzurra a Capri; 1.444 a Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli; 1.364 al Museo archeologico nazionale di Napoli; 1.036 al Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum; 991 al Parco archeologico di Ercolano. Evidentemente il Ministro Sangiuliano ha saputo valorizzare le potenzialità della Campania con importanti investimenti che hanno fornito nuova e vitale linfa a un settore fondamentale per l’economia”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania.

