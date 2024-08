SANITA’ IN CAMPANIA. SPESI OLTRE 400 MILIONI NEL 2023 PER CITTADINI IN CURA FUORI REGIONE

Nel solo 2023 la Regione Campania ha speso oltre 400 milioni di euro per le cure in strutture pubbliche rese ai cittadini campani fuori Regione, in plessi ospedalieri scelti dagli stessi pazienti per le proprie patologie. Nello stesso anno, la Campania ha incassato appena 175 milioni di euro per cittadini provenienti da fuori Regione che hanno scelto gli ospedali pubblici campani per le proprie cure. Un saldo negativo che, nel corso degli ultimi 9 anni, non ha mai visto una inversione di tendenza con le casse della Regione Campania costrette, ogni anni, a pesanti esborsi verso altre regioni.

I numeri, pubblicati oggi dal quotidiano IL GIORNALE, segnano l’ennesima bocciatura dell’amministrazione De Luca nel settore della Sanità che, secondo il Presidente della Regione Campania, è un fiore all’occhiello di tutta la Regione.

Le cifre, invece, dicono il contrario e confermano che i cittadini campani non si fidano per nulla, o molto poco, delle strutture ospedaliere del territorio.