REGIONALI 2025. NASCE IL COMITATO ON LINE PER LA CANDIDATURA DI EDMONDO CIRIELLI A PRESIDENTE

Per il momento è solo un gruppo FB, di cui fanno parte già oltre 5000 persone, ma nelle prossime settimane potrebbe diventare un qualcosa di piu’: intanto è nato il Comitato per la Candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania del Vice Ministro Edmondo Cirielli. Un primo passo in avanti, in una fase di stallo della politica regionale che guarda con attenzione alla questione del terzo mandato per De Luca ma anche alla possibile modifica della Legge Elettorale.

E mentre nel centro destra della Campania tutto sembra assopito, ecco arrivare il Comitato che raccoglie adesioni per la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania di un uomo forte di Fratelli d’Italia, dell’attuale Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli.

La decisione, di sicuro, farà discutere anche negli ambienti di Forza Italia e di Lega che, per il momento, sembrano attendere le decisioni di Roma sul futuro delle candidature per le Regionali, compresa quella per la Campania.