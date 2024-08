GIUSEPPE DEL SORBO (LEGA): “PRONTI AD AFFRONTARE LA SFIDA DELLE REGIONALI IN CAMPANIA”

Distratti dal dibattito sull’autonomia differenziata, i cittadini dimenticano cose molto concrete messe in atto dal Governo per il territorio: a cominciare dalla nuova Legge per le disabilità, voluta dal Ministro Locatelli, che sarà sperimentata proprio in Provincia di Salerno. E’ cosi Consigliere Del Sorbo?

“Una riforma importantissima per il Paese capace di mettere al centro le persone con disabilità con l’introduzione del Progetto di vita che, così come delineato dal Ministro Locatelli, segna un cambiamento epocale nel modo in cui le persone con disabilità vengono supportate, valorizzando la loro unicità e garantendo maggiore dignità nell’individuazione dei sostegni necessari. Viene cancellata la parola “handicappato” dalla norma e vengono abolite le visite di rivedibilità, spesso umilianti, per le prime tre patologie che saranno oggetto della sperimentazione: autismo, diabete mellito di tipo 2 e sclerosi multipla. A gennaio 2025 partirà la sperimentazione in nove Province italiane, tra queste la Provincia di Salerno. Un percorso impegnativo, reso possibile grazie alla straordinaria sensibilità del Ministro Locatelli, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, rendendo la nostra società più inclusiva e giusta.”

La Lega, intanto, si sta riorganizzando sui territorio: dopo le Europee, la sfida con le Regionali ma, nel frattempo, il partito di Matteo Salvini andrà a congresso in Campania ma, prima, in provincia di Salerno.

“La Lega in Campania è una realtà straordinaria, con rappresentanti ad ogni livello istituzionale, che si appresta a vivere una fase di riorganizzazione con l’obiettivo di consolidare la propria determinazione sui territori. I congressi rappresentano un momento chiave per rafforzare ulteriormente la coesione interna. Il Segretario regionale Claudio Durigon sta svolgendo un lavoro eccezionale, riuscendo a rafforzare significativamente la struttura del partito in tutta la regione. Siamo pronti ad affrontare, da protagonisti, le sfide che si prospettano, in particolare le prossime elezioni regionali, fondamentali per confermare il ruolo della Lega come forza politica di riferimento, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini con proposte concrete e incisive.”