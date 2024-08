IL COMUNE DI SCAFATI CHIEDE 1 MILIARDO DI EURO DI DANNI ALLA REGIONE PER IL FIUME SARNO

Il Comune di Scafati diffida la Regione Campania ed il Consorzio di bonifica per la mancata esecuzione degli interventi urgenti ed

improcrastinabili di competenza attinenti al contenimento delle esondazioni del fiume Sarno e dei relativi affluenti. Questa mattina il

Sindaco Pasquale Aliberti ha convocato a Palazzo Mayer l’ennesimo tavolo tecnico per fare il punto sulla questione, alla presenza dei

vertici delle forze dell’ordine locali, e a seguito dello stesso ha firmato l’atto di diffida stragiudiziale indirizzato al Presidente

della Regione Campania Vincenzo De Luca, al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola e al Presidente del Consorzio di bonifica Integrale

Comprensorio Sarno, Avv. Mario Rosario D’Angelo, con la contestuale richiesta di un risarcimento per un miliardo di euro per tutti i danni patrimoniali e non subiti negli anni dal territorio di Scafati, anche in ragione della trentennale sussistenza di tale problematica

irrisolta.