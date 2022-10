ANDREA VOLPE (PSI): “NEGLI ULTIMI TRE ANNI GRANDE LAVORO DI ENZO MARAIO”

“Con le elezioni politiche alle spalle è tempo di bilanci, riflessioni e ripartenze. Il consigliere regionale del Partito Socialista Italiano, Andrea Volpe, ripercorre gli ultimi anni del Partito Socialista Italiano sotto la guida del Segretario, Enzo Maraio. “

“Sono stati anni intensi. Enzo Maraio ha lavorato in maniera straordinaria da Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano. Siamo stati in prima linea in tutte le competizioni elettorali e sfide degli ultimi anni, rimettendo al centro il simbolo del Partito e portando avanti i temi ed i valori che i socialisti rappresentano. Non parlo solo per l’affetto e l’amicizia che mi legano ad Enzo, è innegabile il lavoro del Psi e la straordinaria gestione costruita dal Segretario Nazionale: rappresentanti eletti in Provincia di Salerno, alle elezioni regionali abbiamo superato l’8 per cento, alle amministrative abbiamo rappresentanti nella maggior parte dei comuni. Alzando lo sguardo sul Paese, a Cosenza abbiamo eletto un sindaco socialista, alle provinciali abbiamo eletto due Presidenti, ad Ancona e Ferrara, e in più consiglieri, assessori e sindaci in piccoli e grandi centri.

Inoltre, ricordo che il Partito Socialista Italiano in questi anni è sceso in piazza sposando tante battaglie, non ultima quella sul caro bollette. Il nostro partito è stato il primo a sollevare il problema, ancor prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, scendendo in piazza per sollecitare il governo a trovare una soluzione per famiglie e imprese.

E’ giusto, dopo la sconfitta della sinistra italiana alle ultime elezioni politiche, fare un bilancio, fermarsi a riflettere e ripartire. Fare adesso valutazioni diverse sulle alleanze che si potevano fare per le elezioni politiche è troppo facile. Tutti noi abbiamo votato e sostenuto, anche durante il congresso nazionale che ha rieletto Maraio, questa linea politica: cioè di aderire alla lista unica con il PD – Italia democratica e progressista. Nonostante la sconfitta dell’intera coalizione, continuo a credere nei valori e nei temi che rappresentano il Psi e nella straordinaria forza del nostro Segretario Nazionale, Enzo Maraio”.