REGIONE CAMPANIA. GRUPPO UNICO TRA ITALIA VIVA ED AZIONE: LA DECISIONE DI RENZI E CALENDA

Gruppi unici in tutte le realtà territoriali, cosi’ come anche in Senato ed alla Camera dei Deputati: è questa la decisione che, nella giornata di ieri, Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno adottato nel corso della prima riunione plenaria post voto politiche. Anche in Consiglio Regionale, dunque, cosi’ come già anticipato qualche settimana fa dal Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino, Capogruppo di Italia Viva, sorgerà il gruppo unico tra IV ed Azione con Giuseppe Sommese, esponente di Azione, che verrà assorbito dal gruppo a quattro dei consiglieri che fanno riferimento a Matteo Renzi. Una decisione che dovrebbe essere ufficializzata nel corso del prossimo consiglio regionale, la cui data, al momento, ancora non si conosce e sempre che qualcuno non decida di intraprendere un percorso diverso.

