BCC MONTE PRUNO: STANZIATI 3 MILIONI DI EURO PER AFFRONTARE IL CARO BOLLETTE

La Banca Monte Pruno interviene, ancora una volta, a sostegno di soci e clienti per sostenerli in un momento alquanto delicato sotto il profilo economico per le dinamiche collegate alla crisi energetica.

L’istituto di credito mette a disposizione di privati e ditte ind. un plafond di 3 milioni di euro per dilazionare, senza interessi, il pagamento delle utenze.

L’importo massimo del finanziamento è pari a 20 mila euro con un periodo di ammortamento non superiore ai 24 mesi, previa, ovviamente, valutazione del merito creditizio del richiedente da parte della Banca e presentazione delle fatture pagate negli ultimi 6 mesi e/o ancora da pagare che serviranno come base di calcolo per definire l’importo del finanziamento.

Le fatture future che i clienti riceveranno, nell’ambito dei 24 mesi, per i servizi di energia, potranno essere presentate in Banca per essere ulteriormente finanziate alle stesse condizioni.

L’obiettivo è di concedere maggiore tranquillità rispetto anche a quello che sta accadendo e che potrà accadere anche con l’arrivo dei mesi invernali, quando i consumi di energia e gas saranno anche maggiori rispetto ad oggi.

Il plafond messo a disposizione è disponibile fino ad esaurimento; sul sito internet www.bccmontepruno.it sono disponibili i relativi fogli informativi.

Per le imprese, invece, sono disponibili gli “Aiuti” sotto forma di garanzie pubbliche sui finanziamenti rilasciate dal Fondo di Garanzia mediante la concessione di linee di credito di liquidità volte a contrastare il rincaro anomalo dei costi energetici e finanziamenti a sostegno di investimenti destinati all’efficientamento energetico.

Questa ulteriore iniziativa – ha commentato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese– vuole rappresentare un’ulteriore azione concreta della nostra banca a sostegno dei soci e ditte clienti della nostra zona di competenza. Intendiamo, nel nostro piccolo, fare la nostra parte nel rispondere alle tante situazioni di difficoltà che, purtroppo, vedono coinvolti i nostri Soci e Clienti, agevolando al contempo, insieme alla nostra Capo Gruppo Cassa Centrale Banca, la transizione ecologica dei nostri territori, in piena coerenza con il percorso sostenibile che il nostro Gruppo ha intrapreso e con i valori cooperativi che, da sempre, ci contraddistinguono.”

Gli interventi saranno personalizzati per offrire le soluzioni più adeguate in base alle specifiche esigenze dei richiedenti.

Tutte le Filiali della Banca Monte Pruno sono a disposizione per l’assistenza ed il supporto necessario.