ANDREA VOLPE (PSI) PORTA A GIFFONI VALLE PIANA IL PROGETTO LEXSTART

Si è tenuta, nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana, la giornata conclusiva di Lex Start, il progetto promosso dal Consigliere Regionale Andrea Volpe che ha visto protagonisti oltre 200 giovani dai 16 ai 34 anni nella scrittura di sei proposte di legge, ora pronte ad affrontare l’iter legislativo in Consiglio.

Le proposte toccano temi vitali per il presente e il futuro di questi ragazzi e della loro regione: tutela ambientale, trasporti scolastici, sport nei piccoli comuni, promozione del volontariato giovanile e valorizzazione delle attività culturali nei borghi. Ogni proposta nasce da un lavoro collettivo, portato avanti con passione, competenza e desiderio di incidere realmente sulla società.

Una mattinata intensa, tra istituzioni e visione. Ad aprire i lavori, il Consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, Francesco Lazzaro Toro, e il rappresentante di ANCI Campania Francesco Morra, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e nuove generazioni. Hanno portato il loro contributo anche i dirigenti scolastici Ida Lenza (Liceo Classico Tasso di Salerno), Corrado Limongi (I.I.S. Da Vinci di Sapri), presenti con una rappresentanza delle loro scuole, e il docente universitario Giuseppe Di Genio, esperto di diritto costituzionale. Poi è toccato ad Andrea Volpe, Consigliere Regionale e promotore dell’iniziativa: «Queste proposte non sono esercizi teorici, ma risposte concrete a bisogni reali. Oggi iniziano il loro cammino in Consiglio: non c’è futuro senza protagonismo giovanile». La parola è passata poi all’Assessore Regionale Mario Morcone, che ha definito l’esperienza «Lex Day, una bella iniziativa che rende protagonisti i giovani della Campania del processo democratico. Educare alla partecipazione vuol dire proprio questo: dare spazio, ascolto e strumenti a chi ha il coraggio di immaginare il futuro. È così che si costruisce una legalità viva».