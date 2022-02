ANGELICA SAGGESE (IV): “TAGLIO PARLAMENTARI LIMITERA’ LA RAPPRESENTANZA TERRITORIALE”

Angelica Saggese, già Senatrice fino al 2018, oggi Coordinatrice Regionale di Italia Viva guarda al futuro e giudica, in maniera negativa, il taglio dei parlamentari che si vivrà, per la prima volta, nel corso delle prossime elezioni politiche del 2023.

Con l’Assemblea Nazionale di Italia Viva si entra nel vivo della campagna elettorale per le Comunali 2022 ed anche di quella referendaria. In Provincia di Salerno lascerete inalterate le alleanze o ci sarà qualche sorpresa ?

“Dove ci sono le alleanze cercheremo di confermarle e consolidarle, dove possibile parteciperemo con la lista di partito, nei comuni più piccoli chiaramente saremo presenti nelle liste civiche. Ovviamente tutte le scelte saranno sempre frutto del confronto con i nostri rappresentanti territoriali”

Italia Viva viene tirata in ballo per ogni tipo di nuova alleanza: dall’intesa con i centristi a quella con Forza Italia. Tutto pero’ dipende anche dalla legge elettorale con la quale voteremo nel 2023?

“In questo momento, aggravato peraltro da quanto sta accendendo, noi pensiamo a dire chi siamo noi, quali sono le nostre priorità, cosa vogliamo fare su temi particolarmente importanti quali l’energia, il lavoro, la politica industriale, la giustizia. Le alleanze si costruiranno con chi condivide le posizioni su questi fondamentali temi che incidono fortemente nella vita delle famiglie, soprattutto di quelle meno abbienti”

Lei è stata in Parlamento ed ha vissuto anche la necessità del rapporto con il territorio. Il taglio dei parlamentari risponde davvero ad un miglioramento del funzionamento della democrazia o è stato un prezzo da pagare ai populisti ?

“Non credo che la democrazia sia migliorata per aver tagliato i parlamentari!!! Al contrario, il tagli dei parlamentari avrà come unica conseguenza la limitazione della rappresentanza territoriale, con il rischio che le zone di periferia che già fanno fatica a far sentire la propria voce, non avranno neanche la possibilità di vedere propri rappresentanti partecipare alle competizioni elettorali nazionali.”

