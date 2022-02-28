ECCO L’ELENCO DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL PD DI SALERNO

Ecco l’elenco dei membri della Direzione Provinciale del Partito Democratico, eletti nel corso dell’Assemblea Provinciale di venerdi’ scorso.
AMENDOLA MARIANNA SALERNO
ABATE SALVATORE ANGRI
ACANFORA NICOLA SCAFATI
ARANEO VITO SALERNO
BARRELLA MARIA CHIARA BARONISSI
BASTA DIEGO BUCCINO
BASTOLLA ENRICO CAVA DE’ TIRRENI
BERNABÒ LUIGI GIFFONI VALLE PIANA
BRUNO ANTONIO VALLO DELLA LUCANIA
CAPALDO ANTONELLA BELLIZZI
CARFAGNA MARIA ROSARIA SALERNO
CASELLA ANTONIO PADULA
CESARO ANTONIO GIFFONI SEI CASALI
CHIAPPARDO FILOMENA PADULA
CICALESE GIUSEPPE EBOLI
CITARELLA MANUELA NOCERA INFERIORE
COLITTI CLAUDIA TEGGIANO
COSENTINO VITTORIA SALERNO
D’ARIENZO VANNA AGROPOLI
DE ANGELIS ILARIA MONTANO ANTILIA
DE LUCA ROBERTO SALERNO
DE MAIO DOMENICO SALERNO
DE PAOLA GILDA BARONISSI
DE ROBERTO PAOLA SALERNO
DE ROSA MASSIMILIANO CAVA DE’ TIRRENI
DI FILIPPO ROCCO SIANO
DI NESTA BRUNO SALERNO
DI VUOLO GIUSI SALERNO
DONATO ANDREA CASTEL SAN GIORGIO
FARINA MARIAGRAZIA FISCIANO
FEMINANO ROSSELLA BATTIPAGLIA
FEOLA Giovanni CAMPORA
FERDINANDO ANNARUMMA ANGRI
FERRANTE MARCELLO SALERNO
FERRARA ALESSANDRO SALERNO
FIORE MARILENA CAMEROTA
FOGLIAME VIRGINIA SCAFATI
GALDI ELISA BARONISSI
GALDO GIULIANO CAVA DE’ TIRRENI
GALLO ROSANNA AGROPOLI
GENOVESE LUISA BARONISSI
GIORDANO MARIARITA SALERNO
GIUDICE ROBERTA PADULA
GIULIANO IOLANDA AMALFI
GRECO CRISTIAN CAMEROTA
GRECO DARIO SALERNO
GRIMALDI MICHELE SCAFATI
IACOVAZZO MAURIZIO VALLO DELLA LUCANIA
COMPONENTI DIREZIONE ELETTI
IANNONE FABIO MERCATO SAN SEVERINO
INFANTE PASQUALE EBOLI
LA ROCCA BARBARA PONTECAGNANO
LANDI PAOLA CAVA DE’ TIRREN
LEMBO ANDREA CAMPAGNA
LEMBO ROSANNA PONTECAGNANO
LOFFREDO DARIO SALERNO
LONGOBARDI EMILIA SAN VALENTINO TORIO
LULLO ITALO OLIVETO CITRA
MAIONE GENNARO CERASO
MANSI GIANLUCA RAVELLO
MARANO MICHELE SCAFATI
MASSARELLI PAOLA EBOLI
MASTROROBERTI VERONICA ALTAVILLA
MAZZEO DOMENICO SALERNO
MAZZEO MARCO SALERNO
MEGARO GELSOMINO BATTIPAGLIA
MEMOLI PASQUALINA SALERNO
MEMOLI GIANLUCA SALERNO
MIRANDA CARMEN BATTIPAGLIA
MORELLO GIUSEPPE TEGGIANO
NARBONE LUCA CAVA DE’ TIRRENI
PATRONE ANTONIO ROCCAPIEMONTE
PERILLO DARIO ALBANELLA
PETRONE SARA SALERNO
PETTA ANNA BARONISSI
PICARIELLO MARIA ROSARIA CAPACCIO
PICARONE MARCO BARONISSI
POLICHETTI RAFFAELE ROCCAPIEMONTE
POLVERINO FABIO SALERNO
RICCI ANITA SALERNO
RUGGIERO ROSANNA SAN VALENTINO TORIO
RUOCCO FEDERICA PRAIANO
RUSSO MICHELE SCAFATI
SALERNO LUIGI CORLETO MONFORTE
SALIMBENE STEFANO SALERNO
SATERIANO ADELE SANTA MARINA
SENATORE CARMINE CAVA DE’ TIRRENI
SERRA NICOLETTA LAUREANA CILENTO
SGROIA LUCA EBOLI
SICA GERARDA PONTECAGNANO
SINISCALCHI DOMENICO NOCERA INFERIORE
SPERANZA BRUNO CASELLE IN PITTARI
SPERANZA ANGELA CETARA
SPIRITO VIVIANA SALERNO
TAFURO GUIDO NOCERA INFERIORE
TANCREDI GIUSEPPE TORTORELLA
TURCHI ALESSANDRO SALERNO
VERGA AGOSTINO SALERNO
VILLANI ANNABEL NOCERA SUPERIORE
Fanno parte, poi, di diritto, della Direzione Sindaci, Consiglieri Provinciali, Consiglieri Regionali e Parlamentari del Partito Democratico.