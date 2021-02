ANGELO TOFALO (M5S) VERSO IL TERZO MANDATO DA SOTTOSEGRETARIO IN TRE GOVERNI DIVERSI

Si appresta a battere un record, forse unico nella storia della Repubblica Italiana: tre volte nominato sottosegretario alla Difesa con tre governi diversi.

Per il parlamentare del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo non c’entra solo la politica, qui si tratta davvero di fare la storia e di mettere a segno un record senza precedenti. Il suo nome, infatti, circola nelle bozze di nuovo assetto governativo per l’esecutivo di Mario Draghi. Per il deputato salernitano, ancora una volta, come già accaduto con il Conte 1 e Conte 2, si parla, con insistenza della delega a sottosegretario al Ministero della Difesa: come già accaduto nell’ultimo anno Tofalo si troverebbe a lavorare con il Ministro Lorenzo Guerini.