ANNA BILOTTI (M5S): “DAL GOVERNO 12 MILIONI DI EURO PER LE BONIFICHE IN CAMPANIA”

Oltre dodici milioni di euro alla Regione Campania per individuare e bonificare i cosiddetti “siti orfani”. A tanto ammontano le risorse destinate alla nostra regione dal decreto firmato a Capodanno dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che stanzia oltre 105 milioni complessivi per la bonifica delle tante aree devastate dal punto di vista ambientale. Si tratta di quei siti dove il responsabile dell’inquinamento non è individuabile oppure non provvede agli adempimenti necessari per la bonifica.

«È una novità assoluta per il nostro Paese con uno stanziamento davvero ingente – rilancia Anna Bilotti, deputata salernitana del Movimento 5 Stelle – Un enorme lavoro portato a termine grazie all’impegno e alla tenacia del ministro Costa, che si è inventato una nuova categoria giuridica, facendo approvare una legge grazie alla quale oggi l’Italia riconosce che ci sono tanti luoghi abbandonati da bonificare: parliamo di discariche, terreni inquinati, vecchie fabbriche abbandonate e, finora, di competenza né statale né regionale. Aree e strutture che, comunque, continuano ad inquinare, a nuocere alla salute e a devastare l’ambiente da decine di anni. Ora, finalmente, si potrà intervenire».

E a farlo dovranno essere le Regioni, cui spetta il compito di individuare e bonificare i siti grazie ai fondi stanziati. Alla Regione Campania, in particolare, sono state assegnate le risorse maggiori: ben 12.623.200 euro, seconda soltanto alla Sicilia, che ha ottenuto circa 900mila euro in più.

Ora non ci sono più scuse, bisogna intervenire il prima possibile – sottolinea Anna Bilotti – Ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare proprio dalla Regione Campania. Ora anche i tanti comitati esistenti hanno la possibilità di farsi sentire e chiedere quegli interventi mai eseguiti. Per quanto di mia competenza – conclude la parlamentare del Movimento 5 Stelle – solleciterò costantemente quanti hanno il dovere di mettere in campo, senza perdere ulteriore tempo, tutte le azioni necessarie a bonificare i siti orfani e a salvaguardare l’ambiente anche nel Salernitano e in Campania».