ANNA PETRONE (PD): “MAI AFFASCINATA DA POLITICA DEGLI SCAMBI, CI VUOLE CONFRONTO”

“Sono ancora fuori Salerno per qualche giorno ma seguo il fermento per le sorti politiche del PD e delle prossime elezioni regionali… onestamente non mi ha mai affascinato la logica degli accordi dei ricatti elettorali degli scambi… Resterò una sognatrice ma per me la competizione politica è sempre un momento di confronto e partecipazione con gli elettori i cittadini campani ed i sostenitori del PD meritano di più… soprattutto meritano di essere protagonisti delle scelte e non essere truppe cammellate al piacimento di qualcuno…”

Lo scrive Anna Petrone, esponente del Partito Democratico, tra i possibili nomi per una candidatura all’interno della lista del Pd in Provincia di Salerno.