ANTONIA DE MITA, FIGLIA DI CIRIACO, CONTRO DE LUCA: “MANDIAMOLO A CASA”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno Antonia De Mita, figlia di Ciriaco De Mita, oggi leader dei Popolari per l’Italia e Sindaco di Nusco, muove un pesante attacco nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, definito, dalla stessa Antonia, come “Nabuconodosor, per aver fatto il vaccino prima degli altri. E’ ora di mandarlo a casa”. Un incidente diplomatico e politico frutto di uno sfogo della figlia di De Mita o, invece, un mal di pancia piu’ diffuso, soprattutto negli ambienti della Provincia di Avellino, che potrebbe avere qualche ripercussione nella maggioranza del Consiglio Regionale della Campania ? Certo, le parole non sono dolci e nessuno dimentica che, per qualche settimana, il nome di Antonia De Mita circolava anche come possibile assessore nella Giunta Regionale.

