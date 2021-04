SALERNO. 12 ANNI FA SE NE ANDAVA IL SINDACO GIORDANO: L’INIZIATIVA DEL CENTRO STUDI A LUI INTITOLATO

“Oggi ricorre il dodicesimo anniversario della morte di Vincenzo Giordano, Sindaco di Salerno, Socialista e galantuomo. La comunità socialista e la città di Salerno lo ricordano con affetto ed immutata stima, lo ricordano per guardare avanti e rilanciare un metodo.

Il Sindaco Giordano ha traghettato Salerno nella modernità, avviando negli anni 80′ le trasformazioni che l’hanno resa una città in grado di competere con i principali comuni capoluogo del Paese. Il Trincerone, lo Stadio Arechi, i piani di edilizia pubblica, la Lungo Irno, Corso Vittorio Emanuele, il recupero delle periferie, sono solo alcuni esempi di quella trasformazione. Oggi ricordiamo un eroe moderno, perbene e visionario, innamorato della sua Città come pochi, un compagno leale che pagò in prima persona la lotta di potere che si consumò in città negli anni novanta senza mai pentirsene. Il suo unico obiettivo era e restò Salerno, la sua bellezza, la sua vitalità e le sue contraddizioni. Il Centro Studi Socialisti “Vincenzo Giordano” non si limita alla mera conservazione della memoria ma la coltiva e la preserva proprio per contribuire alla conoscenza della verità, unica base solida in grado di costruire un futuro solido. E il futuro di Salerno era l’unica preoccupazione del Professore, e lo è stata fino alla sua morte. Non servono le lacrime di coccodrillo, serve un’operazione verità per raccontare ai giovani come si è arrivati al modello Salerno e come si immaginò e si predispose un modello di rigenerazione e trasformazione urbana che fece scuola su tutto il territorio nazionale. Oggi a Vincenzo Giordano diciamo solo due cose: “grazie” per quello che hai fatto e “scusa” per quello che hai dovuto subire”

Il Centro Studi

“Vincenzo Giordano, per una Salerno Socialista”

Silvano Del Duca

Massimiliano Natella

Marco Lamonica

Gaetano Amatruda

Giuseppe Coglianese

Vittorio Cicalese