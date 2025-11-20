ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “MINISTRO URSO SI ATTIVI PER FIBRA NEL BASSO CILENTO”

“Chiediamo al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di attivarsi per garantire il ripristino di un livello minimo e stabile di connettività in tutti i comuni del basso Cilento nei quali si registrano pesanti disservizi. È anche necessario redigere un cronoprogramma, di intesa con i sindaci del territorio, vincolante e verificabile per la completa risoluzione delle criticità collegate al servizio di fibra ottica e per il suo potenziamento”. Così in una nota Antonio D’Alessio, deputato di Azione. “Su tutta l’area del basso Cilento – prosegue D’Alessio – continuano a ripetersi numerosi e prolungati episodi di malfunzionamento della rete in fibra ottica; malfunzionamenti che hanno ripercussioni negative sulle attività economiche locali e sui servizi pubblici. Questa situazione critica è già stata segnalata al ministero delle Imprese e del made in Italy e agli enti responsabili e vigilanti (Open Fiber, Infratel Italia, in qualità di soggetto attuatore dei Piani banda ultra larga, e lo stesso Mimit) dal sindaco di Futani (SA) e da altri amministratori locali. Il servizio di fibra ottica nel basso Cilento, caratterizzato da disagi che si protraggono anche per settimane, è dunque del tutto inadeguato. Per questo chiediamo anche al ministro Urso di accertare le responsabilità della mancanza di misure correttive da parte di Infratel Italia e Open Fiber”.

